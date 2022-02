Die Welt auf den Kopf stellen. Der Wirklichkeit und ihrer blöden Vernünftigkeit einen Streich spielen. Mit anarchischem Unsinn den Trübsinn der Tage vertreiben - ein Schelm, wer Arges dabei denkt. "Eulenspiegeleien" heißt das Programm, mit dem der Schauspieler Charles Brauer, der vor allem als Hamburger Tatort-Kommissar an der Seite von Manfred Krug bekannt wurde, und der Pianist Christian Elsas am Sonntag, 6. Februar, in Unterhaching den Ernst des Lebens unterminieren. Auf dem Programm stehen unter anderem Texte von Morgenstern, Ringelnatz, Tucholsky und Wilhelm Busch. "Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt" ist das von Ringelnatz formulierte Leitmotiv des Abends. Ausgangspunkt dieses besonderen Programms ist aber Till Eulenspiegel, der den Menschen den Spiegel vorhält, erstmals publiziert um 1510 in einer niederdeutschen Schwankdichtung. Neben ihm kommen im Kubiz modernere Autoren zu Wort, die besonders geistvoll, witzig, poetisch, aber auch verblüffend, komisch und satirisch schrieben. "Menschliches, Allzumenschliches" wird so auf humorvolle Weise auf die Schippe genommen. Dazu spielt Elsas Werke von Claude Debussy, George Gershwin oder Scott Joplin. Die musikalische Lesung beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es im Kubiz, Jahnstraße 1, Telefon 089/66 55 53 16, per E-Mail tickets@unterhaching.de oder online über https://kubiz-tickets.reservix.de.