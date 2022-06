Das Landratsamt bietet wieder Sonderimpfaktionen in Gemeinden an, um den Schutz vor einer Corona-Infektion zu erhöhen. Zusätzlich zu den Möglichkeiten in den Impfzentren in Haar, Unterschleißheim und Oberhaching können sich Bürger am Dienstag, 7. Juni, beim Gemeindeimpftag in Planegg, 9 bis 17 Uhr, im Pfarrheim St. Elisabeth, Bräuhausstraße 7, impfen lassen. In Aschheim ist am Mittwoch, 8. Juni, 9 bis 17 Uhr, Impftag im Kulturellen Gebäude, Münchner Straße 8; und in Pullach am Donnerstag, 9. Juni, 10 bis 17 Uhr, im Rathaus, Johann-Bader-Straße 21. Dort kann man sich auch erst einmal unverbindlich beraten lassen. Weitere Impftage stehen an.