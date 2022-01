Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag aufgrund zahlreicher Nachmeldungen positiver Corona-Tests die Sieben-Tage-Inzidenzen der vergangenen Tage nach oben korrigiert; demzufolge erreicht die Inzidenz am Montag mit einem Wert von 1488,5 im Landkreis einen neuen Höchststand. Zunächst war die Inzidenz für diesen Tag mit 1216,0 angegeben worden. Das RKI überarbeitet im Laufe eines Tage stets die Werte der Landkreise und kreisfreien Städte und pflegt dabei Nachmeldungen ein. Das Landratsamt veröffentlicht diese Daten anschließend auf seiner Homepage ein. Daher ist davon auszugehen, dass auch die am Dienstag genannte Inzidenz von 1305,2 zu niedrig ist und im Laufe des Mittwoch nach oben korrigiert werden muss. Zudem erreichte die Zahl der aktuell Infizierten am Dienstag mit 6543 Betroffenen einen neuen Höchststand.