Mit einem besonderen Programm fördert die Volkshochschule Nord die Integration ukrainischer Kinder. In den Osterferien erhalten fünf Gruppen mit ukrainischen Kindern in den Geschäftsstellen der VHS in Garching, Ismaning und Unterföhring Deutschkurse, um die Sprache zu erlenen und zu vertiefen. Begleitet wird das Förderprogramm durch ein Kreativangebot, bei dem die Kinder malen, zeichnen, Musik erfahren und gestalten. In Ismaning etwa ist in einem Gemeinschaftswerk unter Leitung des Graffiti-Künstlers Martin Blumöhr ein Wandgemälde entstanden, in dem die Kinder auch ihre Eindrücke aus dem vom Krieg geplagten Land verarbeitet haben. Darüber hinaus werden Exkursionen durch die Region veranstaltet, um den Geflüchteten Eindrücke aus ihrer neuen Heimat zu vermitteln. Gefördert wird das Programm durch die Initiative "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das seit 2013 außerschulische Angebote der kulturellen Bildung unterstützt.