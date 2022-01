Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Die Omikron-Variante lässt auch im Landkreis München die Infektionszahlen nach oben schnellen: Das Landratsamt hat am Dienstag einen neuen Rekord bei den Infektionszahlen verzeichnet. Binnen 24 Stunden haben sich der Behörde zufolge 955 Menschen aus dem Landkreis nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Aufgrund dieses absoluten Höchstwertes seit Ausbruch der Pandemie bei den dokumentierten Neuansteckungen schnellte auch die Zahl der aktuell Infizierten innerhalb eines Tages von 3274 auf nahezu 4000 nach oben. Zum Vergleich: In der Landeshauptstadt meldete das Gesundheitsreferat von Montag auf Dienstag etwas mehr als 2000 neue Corona-Fälle.

Damit dürfte die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis München wieder deutlich zulegen, nachdem sie zuletzt mehrere Tage in Folge gesunken war. Verglichen mit der Stadt München und Nachbarlandkreisen fiel sie relativ niedrig aus. So lag der Wert am Dienstag im Landkreis München bei 648,6, in München bei 883,4 und in den Landkreis Ebersberg (864,7) und Miesbach (844,5) ebenfalls deutlich über der Marke von 800. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche bezogen auf 100 000 Einwohner mit dem Virus angesteckt haben.

Dass die offiziellen Zahlen zuletzt niedriger waren als in München und dem restlichen Münchner Umland, führt das Landratsamt auf die derzeit rasant steigenden Infektionszahlen zurück. Es könnten nicht immer alle Fälle an einem Tag erfasst werden, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Stand Dienstagnachmittag seien noch 600 neue Fallmeldungen offen gewesen. In der vierten Welle im Dezember lagen die täglichen Höchststände im Landkreis München im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich.