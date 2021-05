Sport in Corona-Zeiten

Von Angela Boschert, Brunnthal

Drei Wochen lang heißt es nun "Brunnthal läuft". Am Pfingstmontag ist der Startschuss für die Mitmachaktion des örtlichen Sportvereins gefallen, mit dem "ein ganzes Dorf in Bewegung" gebracht werden soll, um fit für den Sommer zu werden. Als Anreiz gibt es viele kleine Wettbewerbe und attraktive Preise, die sogar auf die Gewinner abgestimmt werden.

Auf die Idee gekommen ist Florian Besel, der die Handballabteilung des TSV Brunnthal leitet. Weil das jüngste Projekt des Vereins, die Errichtung eines Trimm-Dich-Pfades, noch einige Zeit braucht, wolle er die Bevölkerung kurzfristig motivieren, "den inneren Schweinehund leichter überwinden und etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun", so Besel.

Teilnehmen können alle Sportbegeisterten. Wer nur auf eine Gelegenheit zum Loslaufen gewartet hat, kann seine ersten Erfolgserlebnisse mit dem Dorf teilen. Auch Firmen oder Sportteams, die allmählich wieder an einen Spielbetrieb denken dürfen, können am Konditionstraining mit Spaßfaktor denken. Handballtrainer und Berufssoldat Besel hat natürlich die von ihm betreute weibliche A-Jugend der Handballspielgemeinschaft von Brunnthal, Ottobrunn und Neubiberg im Blick, aber eingeladen seien alle, Alt und Jung, in nah und fern, versichert er.

"Hier gehen wir auf die Hobbys und das Alter der Gewinner ein."

Solange es noch keinen Trimm-Dich-Pfad in Brunnthal gibt, soll es die einfachste Form der Bewegung richten, das Laufen. Ob alleine, gemeinsam mit Vereinskollegen oder der Familie, bei "Brunnthal läuft" geht es nicht um Höchstleistungen, sondern ums Dabeisein. So sollen in verschiedenen Wettbewerben sowohl individuelle sportliche Erfolge als auch soziale Aspekte prämiert werden. Bei den wöchentlichen Wettbewerben "Weitester Lauf" oder "Schnellster Kilometer der Woche" sowie "Wer trägt das verrückteste beziehungsweise das ausgefallenste Lauf-Outfit" gibt es kleine Überraschungspakete zu gewinnen. "Hier gehen wir auf die Hobbys und das Alter der Gewinner ein", sagt Besel und nennt als Beispiel Vereins-Sporttaschen, die je nach Interesse mit Bällen oder Therabändern ergänzt werden könnten.

Bei den Gesamt-Gewinnkategorien werden der älteste und der jüngste Läufer gesucht sowie "die aktivste Familie" und "die aktivste Abteilung", bei denen die Anzahl der Posts oder auch der Kilometer im Verlauf der drei Wochen gezählt und durch die Zahl der Mitspieler geteilt werden, um Chancengleichheit zu gewähren. Als Preise gibt es Gutscheine örtlicher Restaurants und Jahresmitgliedschaften für den Verein zum Reinschnuppern. Initiator Besel betont, dass die Preise nicht gestiftet wurden, sondern dass sich der Verein aus eigenen Mitteln für die Unterstützung der Gemeinde in den vergangenen Jahren bedanken möchte. Somit gilt es die nächsten drei Wochen, den Spaß am Laufen zu entdecken.

Das Teilnehmen ist leicht: Einfach zwei Fotos, eines von sich und eines von der eigenen Tracking-App, auf Instagram bei #brunnthalläuft hochladen. Dann wird das Ergebnis den einzelnen Wettbewerben zugeordnet. Wer keinen Instagram-Account hat, kann die beiden Fotos per E-Mail an brunnthallaeuft@gmail.com senden oder einen Zettel mit allen Angaben in den Briefkasten beim Vereinsheim werfen. Weitere Infos zu den benötigten Angaben finden sich unter tsv-brunnthal.com.