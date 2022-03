Die Aktion "Läuft mit uns" der Süddeutschen Zeitung und des TSV Unterhaching startet nach den Osterferien am Dienstag, 26. April, mit einem Aktionstag an der Sportarena am Utzweg in Unterhaching. Von 18 Uhr an gibt es Informationen rund ums Laufen und Walken, die Übungsleiter stellen sich vor und teilen die Gruppen ein. Das Training beginnt in der darauffolgenden Woche und endet am 10. Juli mit einer möglichen Teilnahme am "Run for Trees".

Angeboten werden drei Laufgruppen: Dienstag, 17.30 bis 19 Uhr mit Piia Lipiäinen, Treffpunkt an der Hachinga-Halle; Donnerstag, 18.30 bis 19.30 Uhr mit Willi Hochholzer, Treffpunkt Bäckerei Kuhn, Parkplatz am Landschaftspark; Samstag 13 bis 14 Uhr mit Carmen Johannhardt, Treffpunkt wird noch vereinbart. Die beiden Walking-Gruppen treffen sich Mittwoch, 18 bis 19 Uhr mit Hedy Nguyen (Vertretung Dagmar Stimpel); Donnerstag, 18 bis 19 Uhr mit Hedy Nguyen, Treffpunkt jeweils Parkplatz Perlacher Forst, Isartalstraße.

Die Teilnahme ist für TSV-Mitglieder kostenlos, die Kursgebühr für Nichtmitglieder beträgt 50 Euro. Es besteht die Möglichkeit, einmal oder mehrmals pro Woche teilzunehmen.

Anmeldung und Informationen unter fitness.gesundheit@tsv-unterhaching.de oder lkr-muenchen@sz.de.