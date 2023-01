Kolumne von Michael Morosow, Oberhaching

Ein Blick aus dem Fenster am Dienstagmorgen wird genügen, um schlechte Laune zu bekommen: Kalt, feucht, matschig wird sich der Tag präsentieren, und zu allem Übel wartet dann auch noch der Job auf einen. So ist es nur verständlich, dass man nicht mit einem Lächeln auf den Lippen und voller Tatendrang aus dem Bett springen wird wie ein Toast aus dem Toaster, sondern sich eher zäh herausschleppen wie altes Brot mit der Butter auf der Unterseite. Die Ursache dieser unglücklichen Morgenstund' ist klar: Der Speicher für Glückshormone ist leer wie kürzlich noch die bundesdeutschen Gasspeicher - bis auf einen lächerlichen Rest, der spätestens im Stau vor der Ampel in Oberhaching verschwunden sein wird.

Kann man etwas gegen die anwachsende Tagesdepression tun, und lässt sich der Glücksspeicher schnell wieder füllen? Ja, geht, aber nur, weil Dienstag, der 24. Januar ist. Wichtige Voraussetzung für eine blitzartige Stimmungsaufhellung ist allerdings, dass man sich um Punkt 13.24 Uhr nicht an einem unpassenden Ort aufhält, an dem ausgelassenes Lachen nicht angebracht wäre, wie etwa in einem Flutgebiet am Rande einer Rede des Bundespräsidenten oder als Chirurg während einer Operation am offenen Herzen.

Um 13.24 Uhr lokaler Zeit also sollen alle Menschen auf dieser Erde für fünf Minuten die Hände in die Luft werfen und schallend lachen. So will es der Welttag des dröhnenden Lachens. Das Beste dabei soll sein, dass man überhaupt keinen Grund für einen Lachanfall haben muss und trotzdem die Glückshormone wie wild in den Speicher fließen. Man muss nach Aussage der Experten, die diese Form der Therapie propagieren, nicht einmal gekitzelt werden, um losprusten zu können und so etwas für seine Gesundheit zu tun.

Einfach lachen, glucksen und prusten soll völlig ausreichend sein, um auch die Abwehrkräfte zu stärken und den Stresspegel zu senken. Kein Witz, selbst die unwitzigsten Menschen, die gewöhnlich zum Lachen in den Keller gehen, sollen das völlig grundlose, dennoch heilende Lachen und die dazu passende freudige Mimik erlernen können. Wer nicht von selbst von zu Tode betrübt auf himmelhoch jauchzend umstellen kann, der könnte fachliche Hilfe in Anspruch nehmen: Der Europäische Berufsverband für Lachyoga und Humortraining hat seinen Sitz in Planegg.