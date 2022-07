Wenn Menschenscharen in den Paul-Diehl-Park in Gräfelfing pilgern, dann ist es wieder soweit: Das Kulturfestival Gräfelfing hat sein Lager mit Musikbühnen, Buden und Zelten mitten im Park aufgeschlagen und lädt ein, vier Tage lang Musik aller Genres zu erleben, sich treiben zu lassen und alte Bekannte zu treffen. Das Festival mit seinem Wiesenhang als Tribüne ist ein Klassiker - seit 1979 lockt es Tausende von Besuchern an und gehört zu Bayerns ältesten Open-Air-Festivals. Am Donnerstag ging es nach pandemiebedingter Pause nach vier Jahren endlich wieder los: Austrofred bestritt das Auftaktkonzert mit seiner österreichischen Interpretation von Queen-Songs. Bis Sonntagabend gibt es Musik auf vier Bühnen, der Eintritt ist kostenlos.