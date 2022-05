Das Mädchen schläft und schläft und schläft! Und das nur, weil eine beleidigte Fee sie mit einem Fluch belegt hat. Weil ein Teller zu wenig im Hause war. Manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Alles andere als ermüdend dürfte freilich die Vorstellung von "Dornröschen" in der Inszenierung des Tanzforums München werden, die an diesem Samstag, 14. Mai, im Unterhachinger Kubiz aufgeführt wird und eine Woche später, am 21. Mai, im Ottobrunner Wolf-Ferrari-Haus. Eckhard Paesler und Urs Jandl vom Tanzforum haben aus dem Märchen der Brüder Grimm zur Musik von Peter I. Tschaikowsky ein abenteuerliches Ballettstück gemacht. Dabei werden in der Choreographie Elemente des klassischen Tanzes, des Puppenspiels sowie des schwarzen Theaters miteinander verknüpft. Am Ende wird trotz hinterlistiger Zauberin und bösartiger Dornenhecke die Liebe eines Prinzen das schlafende Dornröschen erlösen. Die Vorstellung in Unterhaching beginnt um 19 Uhr, die Aufführung in Ottobrunn um 19.30 Uhr. Karten gibt es online über die jeweiligen Homepages der Veranstaltungsorte respektive Reservix.