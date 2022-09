Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg geht mit neuen Führungskräften in die Zukunft. Andrea Felsner-Peifer tritt 2023 im Vorstand die Nachfolge von Armin Zimmermann an, der krankheitsbedingt nach nur einem Jahr ausgeschieden ist. Sie übernimmt das unternehmerische Kundensegment und das Private Banking. Bereits im Oktober übernimmt Ulrich Sengle als Marktfolgevorstand den Posten von Peter Waßmann, der in den Ruhestand geht. Zusammen mit Vorstandschef Andreas Frühschütz leiten Felsner-Peifer und Sengle dann die nach Volumen des Kundengeschäfts zweitgrößte Kreissparkasse Bayerns. Aktuell ist die gelernte Bankkauffrau und diplomierte Sparkassenbetriebswirtin Felsner-Pfeifer Vorstandschefin der im Juni 2022 fusionierten Sparkassen Freising und Moosburg. Ihre Karriere begann sie bei der Stadtsparkasse München.