Ein 69-jähriger Planegger hat sich am Samstagnachmittag beim Kneippen in der Würm Schnittwunden an den Fußsohlen zugezogen. Der Mann trat gegen 16.30 Uhr im Kneipp-Becken an der Kraillinger Margaretenstraße in Glasscherben - wer diese dort hinterlassen hat ist noch unklar. Das Becken wurde von der Polizei vorübergehend gesperrt.