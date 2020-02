Das ganze Leben ist ein Quiz, und wir sind nur die Kandidaten, und wir raten, raten, raten - Hape Kerkeling, unter anderem Autor, Komiker und Sänger, behauptet dies einfach so in einer Liedzeile. Rätsel elektrisieren seit jeher die Menschheit, zumal wenn sie recht knifflig sind. Ein Rätselwerk mit geradezu epochalem Schwierigkeitsgrad hat nun Otto Bußjäger unter die Leute gebracht. Der Spitzenkandidat der Freien Wähler aus Höhenkirchen will selbst nicht mehr raten, raten, raten, sondern sieht die Lösung seines Problems darin, dass er am 15. März zum Landrat gewählt wird, wofür die Kreativabteilung der FW einen Flyer entworfen hat mit gleich zwölf Rätseln, wobei gegen jedes die Frage nach dem Sein simpel erscheint.

Ein Beispiel mit angegebener Lösung soll den Rätselfuchs auf die Spur bringen: Was bedeutet 1000 G.i.e.K.? - 1000 Gramm ist ein Kilo! Die Antwort kann man so stehen lassen, auch wenn 1000 Gramm eigentlich ein Kilo sind. Nun aber wird es schwieriger und hilft schlechtes Deutsch allein nicht mehr weiter. "2+1 Ww.u.e.B."? "Eine M. i. Bg"? "8 B. i. e. B."? Wer soll das wissen? Vielleicht: "Acht Bewerber ist ein Bußjäger" mit der bekannten grammatikalischen Unschärfe? Gerade will man den Flyer entnervt in die Ecke schmettern, da sticht einem ein gnädiges Hilfsangebot des Quizmasters ins Auge: "Auflösung unter: www.fw-landkreis-muenchen.de".

Na, dann spicken wir doch ein wenig, denken wir. Schnell setzt Ernüchterung ein, unter dieser Adresse und mit dem Suchwort "Rätsel" ist nichts zu finden. Und wir raten, raten, raten. Kann ein Mann Landrat werden, der viele Fragen hat, aber keine Antworten? Ist Otto Bußjäger klar, dass jeder, der sich mit seinem Rätsel erfolglos herumschlagen musste, am 15. März jemanden anders wählen wird? Es dauert lange, bis endlich der gordische Knoten zerschlagen ist. Der Fehler lag bei uns, wir hatten das falsche Suchwort eingegeben. Das richtige lautet nicht Rätsel, sondern "Rätzel". Jetzt wissen wir: "2+1 Ww.u.e.B." heißt: "2 Weißwürste und eine Brezn", "eine M.i.Bg" ist nichts anderes als "eine Maß im Biergarten"und "8 B.i.e.B." steht für "8 Bite ist ein Byte?"Das ganze Leben ist ein Quiz, am 15. März gibt der Wähler die Antwort.