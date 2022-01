Die Energieagentur Ebersberg-München startet für die Gemeinde Kirchheim eine Bündelaktion, um die Potenziale und Nachfrage von Solardächern auf den Häusern privater Haushalte in Erfahrung zu bringen. Mit einer Online-Veranstaltung an diesem Mittwoch, 26. Januar, 17 Uhr, startet das Konzept. Es gehe darum, die eigenen Stromkosten zu senken, Versorgungssicherheit zu schaffen und auch das Klima zu retten, heißt es seitens der Energieagentur. Bei allen Interessierten erfolgt im Anschluss an die Bündelungsaktion ein individueller Beratungstermin, bei dem Hausbesitzer entscheiden können, ob sie eine Solaranlage wollen oder nicht. Alle Informationen auch zur Auftaktveranstaltung gibt es auf der Homepage www.energieagentur-ebe-m.de/themen/termine.