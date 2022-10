Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag in einem Kirchheimer Gewerbebetrieb 1500 Euro erbeutet. Nach Angaben der Polizei drangen sie gegen 1.30 Uhr durch ein Fenster in das Büro einer Verleihfirma für Baumaschinen ein, brachen den Tresor auf und entwendeten zwei Kassetten mit Bargeld. Eine Mitarbeiterin der Firma entdeckte den Einbruch kurz vor 7 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich der Aschheimer Straße und der Feldkirchener Straße etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter der Nummer 089/29 10-0 entgegen.