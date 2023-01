Leichte Verletzungen hat eine 13-Jährige am Mittwoch bei einem Unfall in Ismaning erlitten. Nach Polizeiangaben wurde die Schülerin auf ihrem Rad gegen 13.30 Uhr vom Auto eines 76-Jährigen erfasst. Der Mann aus dem Landkreis Freising war mit seinem Wagen auf der Freisinger Straße in Richtung Ismaning unterwegs und bog an der Einmündung zur Münchner Straße nach rechts ab.

Zur selben Zeit überquerte die Jugendliche, die von der Erich-Zeitler-Straße kam, über eine Fußgängerfurt die Straße. Bei der Kollision mit dem Auto stürzte das Mädchen und wurde dabei leicht verletzt. Die 13-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht; der Mann blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste der Verkehr umgeleitet werden, die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.