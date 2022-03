Ismaning trauert um einen engagierten Kommunalpolitiker. Der langjährige SPD-Gemeinderat und ehemalige Dritte Bürgermeister Robert Häring ist vor wenigen Tagen in seinem 90. Lebensjahr gestorben. Mehr als 40 Jahre lang hatte sich Häring im Ismaninger Gemeinderat mit seinen Ansichten und als geschätzter Vermittler eingebracht. 1972 bis 1978 übernahm er das Amt des Dritten Bürgermeisters, in einer Zeit reger Bautätigkeit und zentraler Entscheidungen für den Ort. Lange Jahre stand Häring dem Ismaninger SPD-Ortsverein vor und wurde später zu dessen Ehrenvorsitzenden ernannt. Beruflich engagierte er sich unter anderem als Betriebsratsvorsitzender und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Agrob, im Gemeinderat setzte er sich für eine gute Entwicklung des früheren Ziegelei-Geländes ein, das heute ein florierender Medienpark ist.

Über Ismaning hinaus machte Häring eine Aktion bekannt, die heute für viele Kommunen zum festen Programm gehört: 1972 rief er in Ismaning die Aufräumaktion Ramadama ins Leben. Seither durchkämmen alljährlich im Frühjahr Freiwillige mit Müllsäcken und Zangen Grünstreifen und Isarauen, um die Gemeinde von Unrat und Müll zu säubern. 1983 wurde Häring dafür mit der bayerischen Umweltmedaille ausgezeichnet, zwei Jahrzehnte später mit dem Umweltpreis des Landkreises. Auch heuer führt die Gemeinde sein Erbe in dieser Sache fort und ruft Bürgerinnen und Bürger am 30. April wieder zur Mithilfe beim Ramadama auf, pandemiebedingt allerdings nicht in der großen Gruppe.

Häring habe stets ein gutes Gefühl für die Leute gehabt, würdigte ihn einmal die heutige Dritte Bürgermeisterin Luise Stangl, einst Härings Nachfolgerin als SPD-Ortsvorsitzende. Insgesamt 64 Jahre lang war Häring Mitglied der bayerischen Sozialdemokraten, die ihn mit ihrer höchsten Auszeichnung, der Georg-von-Vollmar-Medaille, ehrten. Die Urnenbeisetzung mit Aussegnung findet am 21. April am Alten Friedhof in Ismaning statt.