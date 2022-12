Die Freien Wähler gehen im Landkreis München mit Niklaus Kraus aus Ismaning und Johannes Seitner aus Grasbrunn als Direktkandidaten in den Landtagswahlkampf. Die Mitglieder nominierten die beiden für den Stimmkreis München Land-Nord beziehungsweise München Land-Süd bei einer Versammlung in Ismaning. Außerdem bestimmten sie Kreisbäuerin Sonja Dirl aus Kirchheim erneut als Kandidatin für den Bezirkstag, der ebenfalls im Herbst kommenden Jahres gewählt wird. Die Sauerlacher Bürgermeisterin Barbara Bogner tritt erstmals im Landkreis-Süden für den Bezirkstag an.

Der Kreisvorsitzende Otto Bußjäger erklärt nach der Wahl, die vier Kandidaten unterstrichen das "Kernprofil" der Freien Wähler. "Wir stehen für unsere sozial ökologische und trotzdem liberale Grundüberzeugung." Und man präsentiere sich insgesamt jünger und weiblicher, sagt Bußjäger.

Detailansicht öffnen Bezirkstagskandidatin Sonja Dirl. (Foto: Claus Schunk)

Detailansicht öffnen Bezirkstagskandidatin Barbara Bogner. (Foto: Claus Schunk)

Mit dem 34-jährigen Johannes Seitner rückt ein relativ junges Gesicht bei den Freien Wählern in die erste Reihe. Er war in diesem Jahr Gründungsmitglied der "Jungen Freien Wähler" im Landkreis. Er sei eine frische Kraft, sagt Bußjäger, und verfüge dennoch über enorme kommunalpolitische Kompetenzen. So bringe der Ortsvorsitzende der Freien Wählergemeinschaft Grasbrunn bereits mehr als acht Jahre Gemeinderatserfahrung mit. Als Bürgermeisterkandidat habe er sich im Wahlkampf 2020 profiliert. "Er hat in Grasbrunn schon Ausdauer bewiesen", sagt Bußjäger.

Der Abgeordnete Nikolaus Kraus gehört bereits seit 2013 dem Landtag an. 2018 gelang ihm ein weiteres Mal der Einzug über die Oberbayern-Liste. Die Bezirkstags-Kandidatin Barbara Bogner ist laut Bußjäger "das soziale Gewissen der Freien Wähler". Die Kandidatur für den Bezirkstag, der vor allem auf kulturellem und sozialem Gebiet Bedeutung hat, sei die logische Konsequenz von Bogners politischer Arbeit. Bogner ist seit mehr als 14 Jahren Bürgermeisterin der Gemeinde Sauerlach und hat seit 2020 einen Sitz im Kreistag.