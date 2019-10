Der "Elder Statesman" der Freien Wähler hört auf: Nach 36 Jahren als Kreisrat tritt Ismanings ehemaliger Bürgermeister Michael Sedlmair am 15. März kommenden Jahres nicht mehr für die Freien Wähler bei der Kreistagswahl an. "Ich habe das schon vor geraumer Zeit entschieden", sagt der 70-Jährige. Er gehe mit einer "verhaltenen Träne", sagt Sedlmair, es habe ihm immer Spaß gemacht, "auf Kreisebene zu gestalten"; jetzt aber wolle er mehr Zeit mit seinen Enkeln verbringen. Und Politik sei ja auch nicht alles, sagt Sedlmair: "Die Friedhöfe sind voll mit Leuten, die sich für unersetzlich hielten."

Einer, der Sedlmair noch einmal zum Weitermachen überreden wollte, führt die Kreistagsliste der Freien Wähler an: Otto Bußjäger. Der amtierende stellvertretende Landrat setzte sich am Freitagabend bei der Nominierungsveranstaltung in Ismaning zunächst im internen Duell um die Landratskandidatur gegen den Landtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden Nikolaus Kraus durch und sicherte sich dadurch auch Platz eins auf der Kreistagsliste. Direkt dahinter platzierten die Mitglieder Nikolaus Kraus. Auf die Querelen, die das Duell um die Landratskandidatur begleitet hatten, will Bußjäger aber nicht mehr zurückblicken. "Wir fokussieren uns jetzt als Team ganz auf den 15. März", sagt der Spitzenkandidat der Freien Wähler. Der 48-Jährige aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn erkennt in der Kreistagsliste "enormes Potenzial"; sie spiegele eine Mannschaft wieder, die auch große Teile des Landkreises repräsentiere, sagte Bußjäger am Montag.

Auf Platz drei wählten die Freien Wähler ihren Fraktionschef im Kreistag, Florian Ernstberger aus Gräfelfing. Ihm folgt die erste Frau auf der Liste: Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner, die sich im März auch erneut zur Rathauschefin wählen lassen will. Ismanings Bürgermeisterkandidat und Kreisrat Max Kraus rangiert auf Platz fünf, Neubibergs amtierender Bürgermeister Günter Heyland, der im kommenden Jahr nicht noch einmal antreten wird, auf Rang sechs. "Wir wollen unser Ergebnis deutlich ausbauen", sagt Bußjäger. "Wir waren in den letzten sechs Jahren sehr aktiv und wir wollen unsere sehr gute Arbeit kontinuierlich fortsetzen und ausbauen." Derzeit sind die Freien Wähler mit acht Kreisräten im Kreistag vertreten.

Dass Barbara Bogner sich als erste Frau auf Platz fünf auf der Liste der Freien Wähler befindet, steht für das Grundproblem der Vereinigung: Nur 19 der 70 Kandidaten sind Frauen. Mit der amtierenden Kreisrätin Brigitte Thoma aus Ismaning geht den Freien zudem ein weiteres Zugpferd verloren. Thoma tritt wie Michael Sedlmair nicht erneut zur Kommunalwahl 2020 an.

Die ersten zehn Kandidaten auf der Kreistagsliste der Freien Wähler: 1. Otto Bußjäger, 2. Nikolaus Kraus, 3. Florian Ernstberger, 4. Barbara Bogner, 5. Max Kraus, 6. Günter Heyland, 7. Johannes Ertl, 8. Uta Wüst, 9. Martin Reichart, 10. Andreas Kemmelmeyer