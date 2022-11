Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag mehrere tausend Euro Bargeld in einem Geschäft in Ismaning erbeutet. Nach Angaben der Polizei entdeckte die Filialleiterin am Morgen Aufbruchspuren an einer Tür und rief die Polizei. Der Einbruch muss sich zwischen Montagabend um 20.45 Uhr und Dienstagmorgen um 8.30 Uhr ereignet haben. Die Täter öffneten gewaltsam die Lagertüre des Geschäftes und bedienten sich aus einem Tresor im Büroraum.