Bürger können sich am Freitag, 10. Dezember, am Sportzentrum ohne Termin immunisieren lassen.

Auf seiner Tour durch den Landkreis München macht der Impfbus an diesem Freitag, 10. Dezember, Station in Baierbrunn. Von 9 bis 17.30 Uhr gibt es am Sport- und Bürgerzentrum die Möglichkeit, Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen zu erhalten. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig, aber es muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Die Gemeinde plant, speziell für ältere Impfwillige Bänke zum Ausruhen aufzustellen. Mitzubringen sind Lichtbildausweis sowie Dokumentationen vorheriger Impfungen (und falls vorhanden: der gelbe Impfausweis). Zudem hat der Gemeinderat, auf Initiative von Ravindra Nath (FDP), die Verwaltung beauftragt, schnellstmöglich wieder tägliche Testmöglichkeiten am Ort zu schaffen, wovon nicht zuletzt Familien oder Übungsleiter in Vereinen profitieren sollen, denen weite Wege erspart blieben.