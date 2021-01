Der Heizungskeller einer Schreinerei in Hohenbrunn ist am Montagmittag völlig ausgebrannt. Wie der Hohenbrunner Feuerwehrkommandant Robert Paul bestätigte, brach das Feuer in dem Raum aus, in dem sich eine Öl- und eine Holzheizung befanden.

Als die Einsatzkräfte aus Hohenbrunn, Ottobrunn und Siegertsbrunn um kurz nach 13 Uhr an der Jäger-von-Fall-Straße eintrafen, stellten sie bereits eine starke Rauchentwicklung fest. Anders als zunächst vermutet, waren allerdings weder die Schreinerei noch das Wohnhaus betroffen. "Das Feuer war auf den Heizungskeller beschränkt", sagte Paul.

Innerhalb von zehn Minuten waren die Flammen gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war allerdings relativ lange damit beschäftigt, den Rauch aus dem Kellerbereich zu entfernen. Als Brandursache vermutet die Feuerwehr einen technischen Defekt.