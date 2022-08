Die Lebensmittelausgabe der Caritas im Südosten des Landkreises München hat ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Es fehle an Lebensmitteln, Helfern und Lagerkapazitäten, um dieses Angebot für noch mehr Notbedürftige zu stemmen, sagt Antje Spilsbury, stellvertretende Kreisgeschäftsführerin der Caritas. Derzeit werden vom Tisch Süd-Ost 450 Menschen mit Lebensmitteln versorgt, knapp die Hälfte davon sind Kinder. Doch die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise und die hohe Anzahl an Geflüchteten aus der Ukraine überlasten das durch Spenden finanzierte Projekt. Kerstin Schreyer, CSU-Landtagsabgeordnete aus Unterhaching, besuchte am Freitag den Tisch Süd-Ost in Aying und Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Sie finde bedenklich, dass es "in unserer reichen Gesellschaft immer mehr Menschen gibt, die auf die Tafeln angewiesen sind", wird sie in einer Pressemitteilung der Caritas zitiert. Mehr als hundert ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ermöglichen die Lebensmittelausgabe an den Ausgabestellen in Aying, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Ottobrunn.

SZ