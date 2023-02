In flagranti erwischt hat die Polizei einen 45-Jährigen, der am Donnerstagnachmittag ein Auto auf dem Parkplatz neben dem S-Bahnhof Heimstetten knacken wollte. Laut Pressebericht beobachtete ein Zeuge, wie der Mann mit einem Stein die Scheibe eines abgestellten Fahrzeugs einzuschlagen versuchte und am Türgriff rüttelte. Als mehrere Streifenwagen dort eintrafen, stießen sie auf den Tatverdächtigen. Der 45-Jährige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.