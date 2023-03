Offenbar weil sie zu schnell war, ist eine 55-jährige Autofahrerin am Samstagmorgen in einer Kurve auf der Zornedinger Straße im Grasbrunner Gemeindeteil Harthausen gegen einen Baum gefahren. Das geht zumindest aus den ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei hervor. Neben der Frau, die aus dem östlichen Landkreis München ist, wurde auch ihre 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Frauen kamen zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus. An dem Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 30 000 Euro.