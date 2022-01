Ein Mann verliert in Haar im Auto das Bewusstsein und kracht in mehrere Bauzäune und Verkehrsschilder.

Weil er während der Fahrt das Bewusstsein verlor, hat ein 52-jähriger Mann aus dem Süden des Landkreises München am Freitagabend nahe dem Haarer Impfzentrum mehrere Bauzäune und Hinweisschilder der Einrichtung gerammt. Der Mann war gegen 21.30 Uhr stadteinwärts auf der Wasserburger Straße unterwegs, als er - Angaben der Polizei zufolge - wegen einer "plötzlichen Erkrankung" auf Höhe der Einmündung zur Flurstraße am rechten Fahrbahnrand halten wollte. Dabei verlor er jedoch das Bewusstsein, kam offenbar auf das Gaspedal und beschleunigte stattdessen sein Auto. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrtüchtig. Der Unfallverursacher zog sich zwar keine Verletzungen zu, wurde aber zur Abklärung seines Gesundheitszustandes in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Wegen der vielen Besucher des Impfzentrums gilt auf der B 304 in diesem Bereich seit kurzem ein Tempolimit von 50 Stundenkilometer, direkt vor dem Eingang sogar von 30.