Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am Dienstag in Haar eine Diebesbande, die gerade in Begriff war, ein gestohlenes Pedelec in einen Kleintransporter zu laden. Auf die Spur gebracht hatte sie ein Anwohner, dem das Verhalten der vier Männer verdächtig vorgekommen war. Gleich zehn Streifen rückten daraufhin an und fanden in einem nahegelegenen Fahrradabstellhaus acht weitere zum Abtransport deponierte Pedelecs. Drei der Täter wurden an Ort und Stelle festgenommen, ein vierter in Tatortnähe. Ihm konnte die Polizei durch einen DNA-Abgleich auch einen Einbruch zwei Wochen zuvor in ein Firmengebäude in Ramersdorf nachweisen.