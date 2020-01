Das Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird keine zehn Jahre nach seiner Eröffnung wegen der Rückkehr zum G 9 und der erwarteten zusätzlichen Schüler massiv ausgebaut. Dabei drängt die Zeit. Allerdings nicht mehr so, wie vor kurzem noch angenommen.

Denn der Freistaat hat die Frist um zwei Jahre verlängert, bis zu der die Schulbauten fertig werden müssen, damit die Kosten noch nach dem Konnexitätsprinzip übernommen werden. Bis zum Schuljahr 2027/28 müssen die Anbauten weitgehend stehen. Wer diese errichtet, ist offen. Die öffentlich-private Partnerschaft mit der Firma Hochtief PPP Solutions GmbH, die die Schule errichtet hat und betreibt, wird aufgelöst.

Damit ist die einst als Zukunftsmodell angesehene Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und einem privaten Auftragnehmer im Landkreis beendet. Aus vergaberechtlichen Gründen habe diese Kooperation nicht fortgeführt werden können, teilt der Zweckverband staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises mit, weil das jetzt anvisierte Ausbauprogramm in seinem Volumen den vertraglich vereinbarten Rahmen sprenge. Die Partnerschaft selbst sieht Landrat Christoph Göbel (CSU), der Vorsitzender des Zweckverbands ist, rückwirkend aber nicht als gescheitert an. Er spricht von einem "bedauerlichen Schritt". In einer Mitteilung des Zweckverbands ist von einem "Erfolgsmodell" die Rede. In nur 16 Monaten sei die Schule damals errichtet worden.

Solch einen flotten Baufortschritt wünscht man sich beim Zweckverband sicher jetzt wieder. In Höhenkirchen müssen 21 zusätzliche Klassen-, Gruppen- und Fachräume geschaffen werden. Die Dreifachturnhalle wird um eine Einfachturnhalle erweitert. Dazu kommen noch weitere Dinge, die man jetzt gleich mit erledigen möchte, wenn schon eine Baustelle aufgemacht wird.

Eigener Trakt für Veranstaltungen und Mensa

Denn die Ausgestaltung der Aula, die bisher als Pausenhalle, Mensa und Veranstaltungsraum dient, hat sich als problematisch erwiesen. Gerade durch die musische Ausrichtung der Schule mit häufigen Veranstaltungen komme es immer wieder zu Nutzungskonflikten, heißt es vom Zweckverband. Deshalb soll zusätzlich ein Veranstaltungsbereich geschaffen werden. Auch soll die bestehende Mensa in einen eigenen Trakt ziehen. Direktorin Claudia Gantke begrüßt die angepeilten Verbesserungen an ihrer Schule, die man "in ganz enger Absprache" mit dem Zweckverband jetzt anstrebe. "Wir stoßen auf großes Verständnis, was die Bedürfnisse der Schule angeht."

Der Geschäftsleiterin des Zweckverbands, Patricia Hüfner, zufolge läuft eine Machbarkeitsstudie, um abzuklären, wie diese zusätzlich gewünschten Bauten ausgestaltet werden. Im Anschluss werde die Ausschreibung vorbereitet.

Beengte Proberäume für die Blaskapelle

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben am Gymnasium wird in Höhenkirchen-Siegertsbrunn auch die Frage diskutiert, ob sich die Gemeinde vielleicht sogar mit einbringen könnte, um an der Schule Proberäume für die unter beengten Verhältnissen leidenden Musiker der erfolgreichen Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu schaffen. Patricia Hüfner kennt solche Überlegungen und schließt die Umsetzung solcher Sonderwünsche nicht grundsätzlich aus. Direktorin Gantke sagt: "Das ist Sache der Gemeinde." Und: "Wir können uns derartige Kooperationen mit Ensembles vorstellen." Allerdings müsste der Raumbedarf für alle Seiten zur Zufriedenheit abgedeckt werden.

Beim Zweckverband ist man jedenfalls nicht unglücklich darüber, mit dem Ausstieg aus der Partnerschaft mit Hochtief nun am Gymnasium freier agieren zu können. Mit Hochtief war zwar eine Erweiterung des Gymnasiums vertraglich als Möglichkeit ins Auge gefasst; aber nicht im jetzt geplanten Ausmaß. Der Zweckverband übernimmt jetzt erst einmal am 1. Februar den Betrieb des Gymnasiums, so wie bereits an den drei anderen Zweckverband-Schulen.