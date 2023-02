In ihrem Kampf um den Erhalt des vom Abriss bedrohten Sep-Ruf-Hauses in Grünwald erhalten Nachbarn und Denkmalschützer jetzt Unterstützung von der Gemeinde. Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) wandte sich an das Münchner Landratsamt und bat darum, dass die Untere Bauaufsichtsbehörde eine Abrissuntersagung an die Eigentümerin ausspricht. Diese wäre "evident wichtig, schon allein aus dem Grund, dass hier keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden", heißt es in dem Schreiben Neusiedls an seinen Parteifreund Christoph Göbel.

Das Haus Hugo-Junkers-Straße 1 ist Teil einer kleinen Siedlung, die der vor allem für seine Nachkriegsbauten bekannte Münchner Architekt Sep Ruf Mitte der Dreißigerjahre in Grünwald gebaut hat. Anders als die anderen neun Häuser steht es nicht unter Denkmalschutz. Ein Investor will es abreißen lassen und ein Wohn- und Geschäftshaus an seiner Stelle errichten, was die Gemeinde zunächst auch positiv bescheiden wollte. Inzwischen lässt sie sich laut Neusiedl juristisch beraten, um zu erreichen, dass die ganze Siedlung geschützt wird.