Von Claudia Wessel, Grünwald

"Nach 200 Metern war es auch schon wieder vorbei", erinnert sich Sabine Thürmel an den 25. August 1972. Es war ein aufregender Tag für Grünwald und vor allem für eine Reihe von Sportlerinnen und Sportlern aus der Gemeinde. Denn um 17.55 Uhr kam das olympische Feuer am Marktplatz vorbei, getragen von mehreren Aktiven des TSV Grünwald. Sabine Thürmel, damals 15 Jahre alt, war die Beiläuferin von Brigitte Vogt, Kapitänin ihrer Volleyballmannschaft. Ob die Fackel heiß war, wie genau die Übergabe war - all das weiß Thürmel nicht mehr ganz genau nach 50 Jahren. "Aber so nah am olympischen Feuer zu sein, das war einfach toll." Von der Grünwalder Brücke bis Geiselgasteig trugen sieben Läufer flankiert von je zwei Begleitern die Fackel in Richtung München, alle 200 Meter wurde sie weitergegeben.

Zum Fackellauf versammelten sich zahlreiche Schaulustige am Marktplatz. Am 26. August 1972 um 16.20 Uhr wurde das Feuer dann vom Leichtathleten Günther Zahn im Münchner Olympiastadion angezündet, wodurch die Spiele der XX. Olympiade eröffnet wurden. Die Läufer und Läuferinnen aus Grünwald dagegen versammelten sich gleich nach dem großen Ereignis zu einer kleinen Feier. Die 15-jährige Sabine trank zum ersten Mal Bier und war danach ganz schön beschwipst, erinnert sie sich heute.

Einer der Fackelträger aus Grünwald war der 22-jährige Radsportler Manfred Ernst. Er war mehrfacher bayerischer Meister, hatte 1969 das vom Radrenn-Verein Sturmvogel München 1952 erstmals initiierte Isartal-Kriterium gewonnen und galt als großes Talent. Allerdings verpasste er die Qualifikation für das olympische Straßenrennen, das am 7. September 1972 ebenfalls im Isartal stattfand, mit Start und Ziel in seiner Heimatgemeinde Grünwald. Ernst starb im April 1999 im Alter von nur 49 Jahren.

Gestartet war das Olympische Feuer am 28. Juli um 10.15 Uhr im antiken Olympia auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Der 19 Jahre alte Basketballer John Kikilessis legte als erster der insgesamt 6500 Läuferinnen und Läufer eine Etappe zurück. Das Feuer nahm seinen Weg über die Türkei, Bulgarien, das damalige Jugoslawien, Ungarn und Österreich nach Deutschland. Am 23. August erreichte es um 17.10 Uhr in Freilassing die bayerische Landesgrenze.

An dem Fackellauf waren im südlichen Landkreis München außer dem TSV Grünwald auch die Vereine TSV Oberhaching-Deisenhofen, TSV Ottobrunn, SV Höhenkirchen und TSV Unterhaching beteiligt, bevor die Fackel an der Menterschwaige den Landkreis in Richtung Landeshauptstadt verließ.