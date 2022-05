Bei einem Wohnungsbrand in Grünwald ist am Sonntagvormittag ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Wie die Münchner Polizei mitteilt, meldete gegen 10.25 Uhr eine Anwohnerin über den Polizeinotruf den Brand in einer Wohnung im Bereich der Südlichen Münchner Straße. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnbereiche zu verhindern, das betroffene Zimmer hingegen brannte vollständig aus. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Brandursache sei zwar noch nicht zweifelsfrei geklärt, nach aktuellem Ermittlungsstand werde aber davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt an einem elektronischen Gerät das Feuer ausgelöst haben dürfte, heißt es von der Polizei. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall, insbesondere im Hinblick auf die Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.