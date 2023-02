Grünwald:Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Grünwald hat am Samstagmorgen ein über 80-jähriger Bewohner schwere Verletzungen erlitten. Anwohner alarmierten gegen 7.10 Uhr Feuerwehr und Polizei. Mehrere Streifen und Löschzüge rückten sofort aus. Sie konnten den Brand in der Wohnung löschen und alle Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen.

Der Mann, der in der Wohnung lebte, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Durch das Feuer entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in der Wohnung von mehreren zehntausend Euro.