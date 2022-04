Bei einem Einbruch auf dem Sportparkgelände von Grasbrunn haben unbekannte Täter massiven Schaden angerichtet. Wie die Gemeinde mitteilt, verwüsteten die Täter in der Nacht auf Dienstag die Hütte im hinteren Bereich des Sportparks in der Nähe der Boule‐ und Stockschützenbahn, die als Lagerstätte dient. Nachdem sie die Scheiben zu der Hütte eingeschlagen hatten, demolierten sie wahllos Gegenstände wie Kühlschrank und Regale. Vor der Hütte zerschlugen sie Glasflaschen zu Scherben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion 27 in Haar (Telefon 089/46 23 05‐0) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.