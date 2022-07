Neue Straßenführung am Forstwirt

Der Bau des neuen Kreisverkehrs an der Kreuzung beim Forstwirt in Grasbrunn schreitet zügig voran. Bereits im Laufe dieses Freitags, 29. Juli 2022, beginnt die nächste Bauphase, wie das Landratsamt mitteilt. In deren Zuge werde die bislang im Bau befindliche Westseite wieder für den Verkehr freigegeben. Die Baustelle wandert dann auf die Ostseite der Straße. Die Zufahrt zur Harthauser Straße und zum Bereich "Beim Forstwirt" ist dann über die Staatsstraße 2079 nicht mehr möglich; sie kann nur aus Richtung Harthausen erfolgen. Eine Umfahrung wird über Putzbrunn, Grasbrunn und Harthausen empfohlen. Die Bushaltestelle entfällt während der ersten Wochen der Sommerferien und wird voraussichtlich Anfang September als Provisorium auf dem Parkplatz des nahen Golfplatzes wieder hergestellt.

Durch den Kreisverkehr soll der Verkehrs auf der Staatsstraße 2079 verlangsamt werden und der als Gefahrenpunkt bekannte Verkehrsknoten an der Kreuzung mit der Kreisstraße M 25 übersichtlicher und sicherer werden. Radfahrer erhalten zudem bis 2024 eine durchgängige Verbindung entlang der Staatstraße 2079 bis nach Oberpframmern. Die beiden Bushaltestellen auf Höhe des Kreisverkehrs werden barrierefrei ausgebaut sowie eine Wendemöglichkeit für Busse geschaffen.