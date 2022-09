Kurz vor Beginn der Wiesn und dem Ende der Sommerferien weiten die Malteser die Öffnungszeiten ihrer Corona-Schnellteststation an der Bahnhofstraße 3 in Gräfelfing aus: Künftig werden dort montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr, samstags und feiertags von 9 bis 14 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 16 Uhr Schnelltests angeboten. Die Malteser empfehlen eine Anmeldung über die Homepage www.malteser-bayern.de/coronatest oder den passenden QR-Code, um Wartezeiten zu vermeiden. Zum Test ist stets ein gültiger Personalausweis mitzubringen, das Ergebnis wird per E-Mail, SMS oder auch als Ausdruck übermittelt.