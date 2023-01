Von Annette Jäger, Gräfelfing

Mit acht bekannten Persönlichkeiten aus Kultur und Gesellschaft startet die Literarische Gesellschaft Gräfelfing ins erste Halbjahr 2023. Auf dem Programm stehen Lesungen mit Diskussionen und Gespräche. Den Beginn macht das Autorenpaar Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld, das am Dienstag, 24. Januar, über Geschlechterbeziehungen philosophiert. Politisch wird es mit dem Besuch der Journalistin, Autorin und Irankennerin Natalie Amiri, die am Mittwoch, 15. Februar, über Macht und Ohnmacht im Iran spricht. Vom Mittleren Osten geht es zurück in die bayerische Heimat. Die Schauspielerin Michaela May liest am Mittwoch, 1. März, aus ihrem autobiografischen Buch "Rückschau auf ein Leben". May hat unter der Regie von Helmut Dietl gearbeitet und um den geht es am Mittwoch, 8. März. Der Journalist, Autor und Filmexperte Claudius Seidl hat im Herbst 2022 eine Biographie über den Filmemacher vorgelegt.

Wer Thomas Mann schätzt, kommt am Donnerstag, 16. März, auf seine Kosten. Der Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeyer hat erstmals das Gesamtwerk von Mann umfassend interpretiert und stellt es dem Publikum vor. Schon zum zweiten Mal kommt dann die in Sankt Petersburg geborene und in München lebende Autorin Lena Gorelik ins Bürgerhaus. Sie stellt am Mittwoch, 29. März, ihren autobiographischen Roman "Wer wir sind" vor. Im Interimsquartier der Gemeindebücherei in der Stefanusstraße werden Besucher von Antonia Grunenberg erfahren, "warum es sich lohnt, für die Freiheit zu kämpfen", so der Titel des Abends am Mittwoch, 26. April. Zum Ausklang des ersten Halbjahres wird es unterhaltsam: Der schottische Schriftsteller Martin Walker kommt am Montag, 15. Mai, mit seinem 15. Kriminalfall um den französischen Dorfpolizisten "Bruno - Chef de Police" in die Pausenhalle des Kurt-Huber-Gymnasiums.

Die Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr im Bürgerhaus am Bahnhofspatz 1, mit Ausnahme der letzten beiden Termine. Der Kartenvorverkauf und Reservierungen sind jeweils zwei Wochen vor den Veranstaltungen möglich bei der Buchhandlung Kohler in Gräfelfing. Der Eintritt ist frei für Mitglieder, Schüler und Studenten, ansonsten fallen zehn Euro an.