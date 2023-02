Die Corona-Schnellteststation des Malteser Hilfsdienstes an der Bahnhofstraße in Gräfelfing ist an diesem Dienstag, 28. Februar, zum letzten Mal geöffnet. Die Malteser haben dort seit April 2021 mehr als 81 000 Schnelltests vorgenommen. Der freiwerdende Raum in ihrer Geschäftsstelle wollen sie künftig als Lehrsaal nutzen, unter anderem für Erste-Hilfe-Kurse.