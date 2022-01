Angesichts weiter steigender Infektionszahlen weiten die Malteser in Gräfelfing die Öffnungszeiten ihrer Teststation an der Bahnhofstraße 3 gegenüber der Rettungswache aus. Von Montag, 31. Januar, an können sich Bürgerinnen und Bürger auch nachmittags auf das Coronavirus testen lassen - das Testzentrum wird dann von Montag bis Freitag vormittags von 7 bis 12 Uhr und zusätzlich auch nachmittags von 14 bis 19 Uhr für kostenlose Tests zur Verfügung stehen. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen die Malteser eine Anmeldung über die Homepage www.malteser-bayern.de/coronatest. Für einen Test ist die Mitnahme eines Ausweisdokumentes erforderlich; das Ergebnis wird nach der Abnahme eines Nasen- oder Rachenabstrichs per E-Mail oder SMS übermittelt, kann aber auch als Ausdruck mitgenommen werden.

Eine Übersicht über alle kommunalen Testzentren im Landkreis München findet sich zudem auf der Homepage des Landratsamtes im Bereich Verbraucherschutz (www.landkreis-muenchen.de).