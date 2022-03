Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) weist aus Anlass des Weltfrauentags am Mittwoch, 8. März, auf große Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern im Landkreis München hin. Frauen mit einer Vollzeitstelle verdienten aktuell im Landkreis 15 Prozent weniger als Männer, heißt es in einer Mitteilung. Während der mittlere Vollzeit-Verdienst von Männern bei 4787 Euro pro Monat liege, kämen Frauen lediglich auf 4046 Euro, so die NGG-Region München unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. "Es kann nicht sein, dass Frauen in puncto Bezahlung trotz gleicher Arbeitszeit systematisch den Kürzeren ziehen", kritisiert Gewerkschafter Tim Lünnemann. Die Corona-Pandemie habe die Situation teils verschärft - und alte Rollenbilder verfestigt.