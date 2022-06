Von Claudia Wessel, Brunnthal

Wer dieser Tage als Stammgast des ehemaligen Café Momm in Otterloh erstmals die alten Räume betritt, erhält postwendend eine Führung von Chefin Pinar oder Chef Michael Kleiner, je nachdem wer gerade Zeit hat. Für Kuchenfreunde gibt es schon mal gleich am Eingang etwas Beruhigendes im jetzt "La Lontra" (zu Deutsch: der Otter) getauften Gasthaus: Die Glastheke voller Backkünste der Momms steht noch und die Werke, die man darin bewundern kann, stammen auch immer noch aus den Händen von Benedikt Momm, der ein Café in Taufkirchen führt.

Agnes und Harry Momm allerdings wird man nicht mehr erblicken, die beiden haben sich beruflich umorientiert. Auch eine ganze Menge Sitzplätze gegenüber der Kuchentheke sind verschwunden, an ihrer Stelle prangt nun ein Napoletanischer Kuppelofen, der mehr oder weniger das Reich von Pizzajolo Francesco ist. "Aber wir sind ein Familienbetrieb", sagt Pinar, "hier macht jeder alles mal."

Detailansicht öffnen Francesco ist der Pizzajolo am napoletanischen Kuppelofen. (Foto: Claus Schunk)

Es gibt immer noch eine unbesetzte Vollzeit-Kochstelle, eine ebensolche Kellnerstelle und es fehlt eine Reinigungskraft. Doch noch schafft die Familie alles alleine - nein nicht alleine, sondern mit tatkräftiger Hilfe von einheimischen jungen Frauen. "Die sind uns quasi zugelaufen", lacht Michael Kleiner. Eine Familie war zu Gast im Lokal und fragte, ob die Tochter als Aushilfe jobben könnte. Diese wiederum hatte einige Freundinnen und die Kleiners genug Arbeit zu verteilen.

Detailansicht öffnen Lilly, Gaye, Emma, Julia und Anne (von links) sind den Wirten "zugelaufen" und jobben jetzt im Lokal. (Foto: Claus Schunk)

Neu sind auch die Fliesen in den Räumen, die Schankanlage, die Tische und Stühle - der urige Stammtisch etwa passte einfach nicht mehr ins neue italienische Ambiente. Das Café Momm, in dem es nicht nur Kuchen, sondern auch deftiges bayerisches Essen gab, ist seit 1. April eine "Osteria mit Holzofenpizza", wie Pinar Kleiner kurz zusammenfasst. Für die Qualität dieser Pizza sorgt natürlich der aus der Gegend von Mailand herbeigeschaffte Kuppelofen, der in mehreren Teilen in den Raum gebracht und dann zusammengebaut wurde. Insgesamt wiegt er 2,2 Tonnen. Neben Pizza stehen auf der "kleinen und übersichtlichen Karte", so Pinar, aber auch Schnitzel, Cordon Bleu, Spaghetti und viele weitere Pasta-Varianten, Vorspeisenteller, Salate, bis Ende Juni auch noch Spargel, sogar auf einer Pizza, Fisch und Tiramisu.

Michael Kleiner, 42, hat gastronomische Erfahrung. Zwölf Jahre lang leitete er eine Gaststätte der Augustiner-Brauerei in Haidhausen, davor einen Landgasthof. Zu einem solchen ist er jetzt quasi zurückgekehrt. Für seine Frau Pinar, 35, ist das allerdings noch neu und ungewohnt. "Ich bin Münchnerin und hatte mit dem Land noch nie viel zu tun, außer Urlaub auf dem Bauernhof", sagt sie augenzwinkernd. Jetzt aber sucht sie schon gemeinsam mit ihrem Mann eine Wohnung in der Nähe. Noch leben sie in München, bei guter Verkehrslage mit dem Auto nur zwölf Minuten entfernt, aber die ruhige Umgebung hat bereits ihren Reiz auf die neuen Wirte ausgeübt.

Einmal im Monat wird es Live-Musik geben

Gefunden haben sie ihre neue Wirkungsstätte im Internet über eine Kleinanzeigen und sich mit den Momms sehr schnell geeinigt. Das Hotel nebenan wird noch immer von diesen betrieben. In dem von einer hohen Hecke umgebenen Außenbereich, dem Wintergarten und den Innenräumen dagegen regieren jetzt die Kleiners. Sie freuen sich, dass sie an einer beliebten Ausflugsroute liegen und viele Radler bei ihnen auftauchen. Und viele ehemalige Stammgäste, die jetzt hoffentlich auch zu ihren werden.

Vom 1. Juli an wird es einmal im Monat Live-Musik geben, als erstes treten die "Mojo Tonic" aus Brunnthal auf, am 10. September soll sogar ein Zelt aufgestellt werden, wenn es heißt: Bühne frei für "Nevermind" aus Otterloh. Das La Lontra wird ein richtiger Treffpunkt werden.