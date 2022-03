Glück im Unglück hatten die Insassen eines Autos, dass am Sonntagmorgen an der Ausfahrt Garching an der A 9 von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt ist. Der Fahrer geriet gegen 6 Uhr gegen die Leitplanke und kam mehrere Meter danach auf der Seite zum Liegen, das Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, auch die Leitplanke wurde durch den Aufprall lädiert. Alle Insassen des Fahrzeugs konnten Angaben der Garchinger Feuerwehr zufolge, die sofort am Einsatzort präsent war, das Auto selbständig verlassen und wurden danach von First Respondern der Feuerwehr betreut. Parallel wurde von den Einsatzkräften der Brandschutz sichergestellt, zudem wurden in Absprache mit der Polizei der Standstreifen und die rechte Spur für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.