Nachdem es in den vergangenen beiden Jahren mit Straßenfesten nichts war, herrscht heuer großer Nachholbedarf. Und so lockten am Wochenende Open-Air-Veranstaltungen unter anderem in Garching, Neubiberg und Haar zig Tausende Feierlustige ins Freie. In Garching ging es mit der am Donnerstag eröffneten Bürgerwoche weiter, wobei eine musikalisch untermalte Lasershow am Samstagabend einen ersten Höhepunkt darstellte, ehe sich am Sonntag Vereine, Stadtrat und Bürger mit geschmückten Wagen zum großen Festzug aufreihten.

Detailansicht öffnen Ob pink oder lila... (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen ... oder grün und gelb - die Lasershow in Garching war in jedem Fall bunt. (Foto: Leonhard Simon)

Die Neubiberger Hauptstraße war am Samstagnachmittag wieder die vermutlich längste Feiermeile im Münchner Südosten: Auf den für den Verkehr gesperrten 440 Metern zwischen S-Bahn und Kirche bot der Gewerbeverband neben Verkaufs- und Essensstände bis Mitternacht Live-Musik.

Detailansicht öffnen Dichtes Gedränge herrschte am Samstag in der Hauptstraße in Neubiberg... (Foto: Claus Schunk)

Detailansicht öffnen ... wo unter anderem Florian und Andreas am Rost für genügend Essen sorgten. (Foto: Claus Schunk)

Bei der Künstlermeile in Haar wiederum war am Sonntag ein umfangreiches musikalisches, kulinarisches und unterhaltsames Programm geboten. Nach einem ökumenischen Gottesdienst vor der Sankt-Konrad-Kirche eröffnete eine Jazz-Matinee im Innenhof des Poststadels das Straßenfest in der Ortsmitte, das Teil des mehrtägigen Somma-Festivals war. Dieses hatte am Donnerstagabend mit einem White Dinner in der Bahnhofstraße begonnen, war am Freitag weitergegangen mit einem Rock-Festival und Flohmarkt, Modenschau und Spendenlauf am Samstag.

Detailansicht öffnen Ob Musik mit der Band Troubleshooters... (Foto: Claus Schunk)