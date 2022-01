Ein Brand im Gewerbegebiet Hochbrück hat die Freiwilligen Feuerwehren aus Hochbrück und Garching am Donnerstagabend sieben Stunden lang im Einsatz gehalten. Um kurz vor halb neun Uhr ging der Notruf von Mitarbeitern eines Betriebs an der Gutenbergstraße ein, dass eine Schredderanlage zur Vernichtung von Akten in Brand geraten sei. Ursache des Brandes war vermutlich ein technischer Defekt. Die Löscharbeiten erwiesen sich als äußerst langwierig, berichtet Einsatzleiter David Ward, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hochbrück, da sich in der großflächigen Anlage zahllose Glutnester befanden, welche die Feuerwehrleute in Handarbeit einzeln auslöschen mussten. Erst am frühen Freitagmorgen konnten die Helfer wieder abrücken. Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hochbrück und Garching, der Polizei, des Rettungsdienstes sowie des ABC-Zugs beteiligt. Menschen oder umliegende Gebäude erlitten keinen Schaden.