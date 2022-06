Von Irmengard Gnau, Garching

Ein prominenter Neumieter gesellt sich zu den Unternehmen am Business Campus in Garching: Der schwedische Technologie-Konzern Hexagon hat zu Monatsbeginn einen neuen Firmensitz am Parkring bezogen. Knapp 200 Mitarbeiter der Firmentöchter HxGN Safety & Infrastructure GmbH, Intergraph PP&M Deutschland GmbH und MSC.Software GmbH werden künftig nicht mehr in Ismaning respektive München-Trudering arbeiten, sondern nach Garching-Hochbrück fahren.

Die Hexagon-Unternehmensgruppe wurde 1975 gegründet und hat ihren Stammsitz in Stockholm. Der multinationale Technologiekonzern beschäftigt nach eigenen Angaben knapp 22 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 50 Ländern und hat sich vor allem auf die Bereiche Messtechnik und Geoanalytik spezialisiert. Heute umfasst die Produktpalette neben technischen Geräten und Sensoren auch Software, die etwa für Digital-Reality-Lösungen zum Einsatz kommt. Ziel ist nach Konzernangaben, die Effizienz, Produktivität und Qualität sowohl bei Anwendungen in der Fertigungsindustrie wie auch im Bereich Infrastruktur, öffentliche Verwaltung, Sicherheit und Mobilität zu steigern.

So arbeitet Hexagon beispielsweise für die Stadt München in der Steuerung von Shared-Mobility-Diensten. Mittels einer Monitoring-Software, die Fahrzeugdaten verschiedener Anbieter nachverfolgt, visualisiert und analysiert, kann die Stadt den Gebrauch und die Verfügbarkeit von E-Scootern, Leihrädern und Leihautos nachvollziehen und verstehen.

Der Business Campus in Garching-Hochbrück ist seit 2005 Standort zahlreicher Büros, Forschungseinrichtungen, Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe. Mehrere tausend Menschen sind in den angesiedelten Betrieben beschäftigt.