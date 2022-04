Die Ismaninger Festwoche wird auch heuer nicht stattfinden. Nach zwei Ausfällen wegen der Corona-Pandemie sagen die Gemeinde und der Festwirt erneut mit Bedauern das für Juni geplante und in der Region beliebte Volksfest auf dem Ismaninger Festplatz am Eisweiher ab. Um ein Volksfest wirtschaftlich zu betreiben, bedürfe es einer gewissen Größe, erklärt die Gemeinde. Angesichts der Planungsunwägbarkeiten auch in diesem Jahr hatte sich jedoch offenbar nur eine überschaubare Anzahl von Schaustellern mit ihren Fahrgeschäften für das Fest beworben. Ohne ein attraktives Angebot an Fahrgeschäften schien die Veranstaltung wiederum dem Festwirt zu unsicher. Zudem gibt es offenbar einen Engpass beim Personal: Sowohl der Festwirt als auch die Schaustellerbetriebe hätten nicht genug Arbeiter für den Auf- und Abbau wie den Betrieb gefunden, heißt es aus dem Rathaus. Gefeiert wird in Ismaning freilich trotzdem: In diesem Jahr steht das 50-jährige Bestehen der BRK-Bereitschaft an ebenso wie das Aufstellen eines neuen Maibaums und große Freilichtaufführungen zum 100. Geburtstag des Bauerntheaters.