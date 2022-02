Trainer Tom zeigt einem jungen Spieler, wie man mit einem eiförmigen Football umgeht und wie man ein echter Lion wird. Erst vor wenigen Tagen hat der US-Nationalsport "American Football" mit dem als Mega-Event ausgetragenen "Super Bowl" in Los Angeles die Massen in seinen Bann gezogen. Wer von all dem Glamour und der Spannung fasziniert war, konnte am Samstag in Feldkirchen testen, ob in ihm ein Champion steckt. Die "Feldkirchen Lions" richteten in der neuen Sporthalle ein Probetraining aus. Beim "Try out", wie das hieß, konnten junge Talente oder Erfahrene mitmachen. Die Lions suchen für das Flag-Team ab acht Jahren, die Junioren (U19) und die Senioren (Ü19) Mitspieler. American Football sei ein Team-Sport, bei dem Integration, Gemeinschaft, Spaß an Bewegung und komplexe Spieltaktik zählten, heißt es von den Footballern, die es seit 2010 in Feldkirchen als Abteilung im TSV Feldkirchen gibt. Gegründet hat sich der Verein im Jahr 2007 in Taufkirchen. Zuletzt spielte man hochklassig in der Regionalliga und Bayernliga und der Nachwuchs kann auch einige Meisterschaften vorweisen.