Drei große Faschingsvereine im Landkreis München starten in die heiße Phase der Saison. Die "Kirnarra" aus Kirchheim feiert am Donnerstag, 5. Januar, im Haarer Bürgersaal die Inthronisation ihrer Prinzenpaare. Um 19 Uhr geht es los. Die Narrhalla Oberschleißheim hat am selben Abend von 20 Uhr an mit der Inthronisation im Bürgerhaus Oberschleißheim ihren ersten festlichen Auftritt mit den Prinzenpaaren. Bei der Würmesia steigt der Ball um 19 Uhr im Gasthof Waldheim in Großhadern.