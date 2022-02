Am zweiten Märzwochenende findet in Haar ein englischer Bücherflohmarkt statt. Am Freitag, 11. März, von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 12. März, von 10 bis 15 Uhr werden im Gesellschaftshaus des Isar-Amper-Klinikums an der Ringstraße tausende englischsprachige Bücher, DVDs und CDs zum Verkauf angeboten. Der Veranstalter des Flohmarkts, der Verein HA-ILE, hat angekündigt, den gesamten Erlös zu wohltätigen Zwecken an die Haarer Partnergemeinde Ilembula in Tansania zu spenden. Weitere Informationen gibt es online unter www.ilembula.de/aktion/annual-booksell.