Unbekannte sind in Hohenschäftlarn in ein Bürogebäude eingestiegen und haben dort eine Geldkassette gestohlen. Die Täter kamen in der Nacht zum Mittwoch. Sie hebelten irgendwann zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 6 Uhr, ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zu dem Gebäude im Bereich Am Wagnerfeld. Als sie drinnen waren, durchsuchten sie die Räume nach wertvollen Dingen. Dabei stießen sie auf eine Geldkassette, in der sich einer Mitteilung der Polizei zufolge mehrere Hundert Euro Bargeld befanden. Der oder die Täter entkamen daraufhin unerkannt. Die Polizei bittet alle, die im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Wagnerfeld, Starnberger Straße und Kirchberg in Hohenschäftlarn etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.