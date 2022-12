Die Impfzentren in Oberhaching und Unterschleißheim schließen am Montag.

In den Impfzentren in Oberhaching und Unterschleißheim besteht an diesem Sonntag, 18. Dezember, letztmalig von 8 bis 18 Uhr Gelegenheit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen oder sich noch schnell eine Auffrischungsimpfung vor den Weihnachtsfeiertagen zu holen. Es werden alle verfügbaren Impfstoffe angeboten, solange der Vorrat reicht. Von Montag, 19. Dezember, an wird es im Landkreis München nur noch vereinzelt mobile Impfangebote geben. Das Impfzentrum in Haar bleibt bis einschließlich Samstag, 31. Dezember, zu den bekannten Öffnungszeiten (Montag bis Sonntag einschließlich Feiertagen, 8 bis 18 Uhr) geöffnet.